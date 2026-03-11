Auto erfasst Fahrradfahrer: Elfjähriger bei Unfall schwer verletzt

Röblingen am See - Am Dienstag ist ein Kind in Röblingen am See ( Mansfeld-Südharz ) bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Die genauen Umstände des Unfalls sind bislang unbekannt. (Symbolbild) © 123rf/zenstock

Nach Angaben der Polizei Halle war der Elfjährige mit seinem Fahrrad unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde er während seiner Fahrt von dem Auto einer 39-Jährigen erfasst.

Bei dem Unfall wurde der Schüler so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.