Auto erfasst Fahrradfahrer: Elfjähriger bei Unfall schwer verletzt
Röblingen am See - Am Dienstag ist ein Kind in Röblingen am See (Mansfeld-Südharz) bei einem Unfall schwer verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei Halle war der Elfjährige mit seinem Fahrrad unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde er während seiner Fahrt von dem Auto einer 39-Jährigen erfasst.
Bei dem Unfall wurde der Schüler so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.
Der Junge soll aktuell jedoch nicht in Lebensgefahr schweben, erklärte ein Polizeisprecher. Die Fahrerin blieb unverletzt.
Da die Umstände des Unfalls bislang nicht bekannt sind, wurden von der Polizei die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: 123rf/zenstock