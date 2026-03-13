Fahrer schwer verletzt: Land Rover überschlägt sich und landet im Graben

Wallstawe - Am Donnerstagabend hat sich ein Geländewagen bei Wallstawe ( Altmarkkreis Salzwedel ) mehrfach überschlagen , wobei der Fahrer schwer verletzt wurde.

Der Land Rover landete nach mehreren Überschlägen im Straßengraben. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 20.10 Uhr auf der Landstraße zwischen Langenapel und Dähre.

Aus noch ungeklärter Ursache kam der Land Rover von der Straße ab, überschlug sich und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer habe sich dabei schwer verletzt.

Während er noch vor Ort von den Polizisten befragt wurde, stellten diese Alkoholgeruch fest. Ein vorläufig durchgeführter Test ergab einen ersten Wert von 2,10 Promille.

Anschließend ging es für den 48-Jährigen mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, wo seine Verletzungen behandelt wurden.