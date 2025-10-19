Schwerer Sturz im Harz: Motorradfahrer muss ins Krankenhaus

Stiege - Schwerer Unfall im Harz : Am Samstag wurde ein Motorradfahrer bei einem Sturz schwer verletzt.

Im Harz verletzte sich ein Motorradfahrer schwer. (Symbolbild) © 123RF/osobystist

Gegen 11.35 Uhr war ein 59 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad auf der K1351 zwischen Saterland und Stiege (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

In einer scharfen Rechtskurve kam die Maschine aus bislang unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, rutschte das Motorrad in den Straßengraben, wodurch der 59-Jährige schwer stürzte.