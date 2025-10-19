Schwerer Sturz im Harz: Motorradfahrer muss ins Krankenhaus
Stiege - Schwerer Unfall im Harz: Am Samstag wurde ein Motorradfahrer bei einem Sturz schwer verletzt.
Gegen 11.35 Uhr war ein 59 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad auf der K1351 zwischen Saterland und Stiege (Sachsen-Anhalt) unterwegs.
In einer scharfen Rechtskurve kam die Maschine aus bislang unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab.
Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, rutschte das Motorrad in den Straßengraben, wodurch der 59-Jährige schwer stürzte.
Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug wurde leicht beschädigt.
Während der Unfallaufnahme musste die Straße für eine halbe Stunde gesperrt werden.
Titelfoto: 123RF/osobystist