Tödlicher Unfall in der Altmark: Rentner (†73) stirbt nach Zusammenstoß mit Baum

Nettgau - Zwischen Nettgau und Mellin ( Altmarkkreis Salzwedel ) ist am Dienstagnachmittag ein 73-jähriger Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Der Rentner verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Der Crash ereignete sich laut dem Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 1127. Der Rentner war hier mit seinem Audi von Nettgau in Richtung Mellin unterwegs.

Am Abzweig nach Wendischbrome kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, erklärte die Polizei.

Hier stieß der 73-Jährige mit einem Verkehrszeichen sowie zwei Leitpfosten zusammen und kollidierte in weiterer Folge mit einem Straßenbaum.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die sofortigen Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Der Mann verstarb jedoch an der Unfallstelle.