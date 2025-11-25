Kontrolle verloren: Junger Opel-Fahrer kracht in Baum und wird verletzt

Gardelegen - Im Ortsteil Letzlingen ( Altmarkkreis Salzwedel ) ist am Dienstagmorgen ein junger Autofahrer bei einem Unfall verletzt worden.

Der Opel wurde bei dem Unfall stark beschädigt. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Nach Angaben des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel war ein 23-Jähriger gegen 7.55 Uhr mit seinem Opel auf der Kreisstraße 1101 von Gardelegen in Richtung Letzlingen unterwegs.

Auf der Strecke verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache jedoch in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen und kam von der Straße ab.

Am Straßenrand kollidierte er dann seitlich mit einem Baum.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 23-Jährige leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.