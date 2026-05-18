Schwindelanfall auf Landstraße: Seat kracht gegen Baum, Fahrer schwer verletzt

Kalbe (Milde) - Ein junger Autofahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Neuendorf am Damm und Kalbe ( Altmarkkreis Salzwedel ) schwer verletzt worden.

Wegen eines Schwindelanfalls krachte ein Autofahrer mit seinem Seat gegen einen Baum. © Polizeirevier Salzwedel

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Salzwedel wurde dem Mann während der Fahrt in seinem Seat schwindelig.

Daraufhin kam das Auto nach rechts von der Straße ab und streifte einen Baum. Anschließend schleuderte der Wagen über die Gegenfahrbahn hinweg auf ein Feld, wo er zum Stehen kam.

Der 21-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei außerdem fest, dass der Seat weder zugelassen noch versichert war.