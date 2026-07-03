Sekundenschlaf am Steuer: Audi kracht frontal in Gegenverkehr

Wernstedt/Kalbe - Am Donnerstagnachmittag sind auf einer Landstraße zwischen Wernitz und Kalbe ( Altmarkkreis Salzwedel ) zwei Autos frontal zusammengestoßen.

Beide Autofahrer sind bei dem Unfall leicht verletzt worden. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel berichtet, war ein 59 Jahre alter Mann gegen 16.25 Uhr mit seinem Audi aus Richtung Kalbe unterwegs. Nach eigenen Angaben sei er in einen Sekundenschlaf verfallen, weshalb er nach links in den Gegenverkehr geriet.

Dort krachte der Wagen frontal mit dem VW eines 41-Jährigen zusammen, der auf der L21 in Richtung Kalbe unterwegs war.

Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte ebenfalls an und musste ausgelaufene Flüssigkeiten binden. Bis etwa 17.15 Uhr war die L21 voll gesperrt.