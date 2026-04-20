Simson kracht in Wohnmobil: Jugendlicher schwerst verletzt

Breitenfeld - Bei einem Verkehrsunfall in der Altmark wurde am Freitagnachmittag ein Jugendlicher schwer verletzt.

Ein Jugendlicher wurde bei einem Moped-Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Gegen 16.15 Uhr war ein 16-Jähriger mit seiner Simson auf der L26 zwischen Breitenfeld und Schwiesau (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Zu diesem Zeitpunkt hielt ein Wohnmobil am rechten Fahrbahnrand, was der Teenie überholen wollte.

Beim Überholen fuhr er allerdings auf die Seite des Wagens auf und stürzte auf die Straße, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel am Montag mit.

Der 16-Jährige wurde durch den Unfall schwerst verletzt und mussten mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.