Sprinter kracht in der Altmark gegen Baum: Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Letzlingen - Am Silvestermorgen sind auf der B71 in der Altmark zwischen Gardelegen und Letzlingen ( Altmarkkreis Salzwedel ) drei Menschen bei einem Unfall verletzt worden.

Auf der B71 kam es am Silvestermorgen zu einem Unfall mit drei Verletzten, darunter zwei Kinder. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Gegen 10.14 Uhr war der 22-jährige Fahrer des Mercedes Sprinter auf der Bundesstraße von Gardelegen in Richtung Letzlingen unterwegs.

Bei winterlichen und glatten Bedingungen verlor der Mann hinter dem Steuer die Kontrolle über seinen Transporter. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

Mit ihm im Wagen saßen zwei Kinder im Alter von 7 und 10 Jahren. Alle drei wurden bei dem Unfall verletzt, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Hinzugerufene Rettungskräfte brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, hieß es.