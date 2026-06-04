Suzuki kracht in Bäume: Zwei Frauen müssen aus Auto befreit werden

Gardelegen - Am Mittwochnachmittag krachte es schwer in der Altmark: Zwei Frauen wurden durch einen Verkehrsunfall verletzt.

In der Altmark wurden zwei Frauen durch einen Unfall schwer verletzt. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 14.20 Uhr war eine 29-jährige Autofahrerin mit ihrem Suzuki und einer 60-jährigen Beifahrerin auf der K 1101 zwischen Letzlingen und Gardelegen (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache kam sie in einer leichten Rechtskurve links von der Straße ab und rammte zwei Bäume.

Der Suzuki drehte sich noch mehrmals um die eigene Achse, bevor er auf der Straße zum Stehen kam, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Die beiden Frauen mussten durch insgesamt 20 Kameraden der Feuerwehr aus dem Unfallwrack befreit werden.

Sie wurden schwer verletzt und mussten mit dem Rettungshubschrauber in ein Magdeburger Krankenhaus geflogen werden.