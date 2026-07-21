Rote Ampel übersehen: Mädchen will Straße mit Fahrrad überqueren und wird von Auto erwischt

Wernigerode - Am Montagmorgen krachte es übel im Landkreis Harz : Ein Kind wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Im Harz wurde ein Mädchen bei einem Verkehrsunfall verletzt. © Polizeirevier Harz

Gegen 9.45 Uhr war das Mädchen mit seinem Fahrrad auf dem Radweg neben der Ilsenburger Straße in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) unterwegs, wo es die Straße überqueren wollte.

Dabei übersah sie jedoch die rote Ampel und rollte trotzdem auf die Fahrbahn.

Eine 50-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Fiat noch bremsen, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, wurde die junge Radfahrerin durch den Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.