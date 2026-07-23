Unglück in Sachsen-Anhalt: Senior wird von Zug erfasst und stirbt

Sandersdorf-Brehna - Ein 74-Jähriger wurde am Mittwochabend in Sandersdorf-Brehna ( Sachsen-Anhalt ) von einem Zug erfasst. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Die Polizei ermittelt zu den Umständen. (Symbolbild) © Marvin Filipovic/5VISION.NEWS/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es im Bereich der Greppiner Straße gegen 18.55 Uhr zu dem Zusammenstoß mit einem durchfahrenden Zug.

Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.

Seine Identität konnte bereits geklärt werden. "Es handelt sich um einen 74-Jährigen aus Sandersdorf-Brehna", so Sprecherin Laura Feix.