Unglück in Sachsen-Anhalt: Senior wird von Zug erfasst und stirbt
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Sandersdorf-Brehna - Ein 74-Jähriger wurde am Mittwochabend in Sandersdorf-Brehna (Sachsen-Anhalt) von einem Zug erfasst. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Wie die Polizei mitteilte, kam es im Bereich der Greppiner Straße gegen 18.55 Uhr zu dem Zusammenstoß mit einem durchfahrenden Zug.
Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.
Seine Identität konnte bereits geklärt werden. "Es handelt sich um einen 74-Jährigen aus Sandersdorf-Brehna", so Sprecherin Laura Feix.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war am Donnerstagmorgen noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.
Titelfoto: Marvin Filipovic/5VISION.NEWS/dpa