Mann schrottet sein Auto auf der B81, steigt aus und geht einfach zu Fuß weiter

Egeln - Kurioser Vorfall im Salzlandkreis: Am Montagnachmittag baute ein bislang unbekannter Mann einen Autounfall - und ging danach einfach weiter.

Bei Egeln baute ein Mann einen Autounfall, bevor er davonlief. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Nach ersten Erkenntnissen war der Unbekannte gegen 17.50 Uhr mit seinem Fiat auf der B81 zwischen Halberstadt und Magdeburg unterwegs, als er auf Höhe der Ortschaft Egeln (Sachsen-Anhalt) die Kontrolle über sein Auto verlor.

Auf der Brücke über der Bode raste der Fiat frontal in das Brückengeländer. Bei dem Aufprall lösten alle Airbags aus.

Ersthelfer eilten dem Autofahrer sofort zu Hilfe. Doch der Mann wartete nicht auf die Rettungskräfte, schnappte sich seine Sporttasche, ließ den Unfallwagen einfach zurück und ging in Richtung Wolmirsleben davon.

Ein möglicher Grund kam bereits ans Licht: "Nach Angaben der Zeugen wirkte der Mann entweder erheblich durch den Unfall beeinträchtigt oder stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel", teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit. Auch war der Fiat nicht mehr versichert.