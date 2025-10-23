Tragischer Unfall: Transporter kracht gegen Baum, Fahrerin stirbt
Muldestausee - Tragisches Unglück am Donnerstagnachmittag im Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Eine 37-Jährige ist ums Leben gekommen.
Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Abend mitteilte, passierte der tödliche Unfall gegen 14.20 Uhr.
Demnach war die Köthenerin mit einem VW-Transporter auf der B183 in Richtung des Ortsteils Rösa unterwegs.
Dabei sei der Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht.
Der Grund dafür sei noch unklar.
"Die Fahrerin verstarb, trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, noch an der Unfallstelle", hieß es.
Zur Ursache werde weiter ermittelt.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa