Tragischer Unfall: Transporter kracht gegen Baum, Fahrerin stirbt

Muldestausee - Tragisches Unglück am Donnerstagnachmittag im Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Eine 37-Jährige ist ums Leben gekommen.

Eine Transporter-Fahrerin (†37) starb bei einem Unfall am Donnerstag in Muldestausee. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Abend mitteilte, passierte der tödliche Unfall gegen 14.20 Uhr.

Demnach war die Köthenerin mit einem VW-Transporter auf der B183 in Richtung des Ortsteils Rösa unterwegs.

Dabei sei der Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Der Grund dafür sei noch unklar.