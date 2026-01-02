Tragisches Böller-Unglück in der Börde: 17-Jähriger stirbt bei Silvesterfeier

Born - Bei einer Silvesterfeier im Landkreis Börde ( Sachsen-Anhalt ) ist ein 17-Jähriger ums Leben gekommen.

Der 17-Jährige soll durch einen Feuerwerkskörper ums Leben gekommen sein. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Als Ursache werde nach bisherigen Erkenntnissen ein "unsachgemäßer Gebrauch von Feuerwerkskörpern" vermutet, zitiert die "Volksstimme" eine Sprecherin des Polizeireviers Börde.

Auf Anfrage wollte sich die Polizei nicht zu dem Vorfall äußern.

Die ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Westheide, in der Born liegt, bestätigte auf Anfrage den Vorfall. "Wir können das noch gar nicht fassen."