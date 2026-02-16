Verkehrschaos bei Magdeburg: Lastwagen stellen sich auf Autobahnen quer
Magdeburg - Der erneute Wintereinbruch in Sachsen-Anhalt sorgt zum Wochenstart für reichlich Chaos im Berufsverkehr.
Bereits am frühen Montagmorgen kam es auf den Autobahnen immer wieder zu Behinderungen.
Gegen 6.39 Uhr krachte es auf der A2 zwischen Braunschweig und Magdeburg. Hier stellten sich nach Angaben der Polizei gleich mehrere Lastwagen in beide Fahrtrichtungen aufgrund des Schneefalls quer.
Zudem sorgte ein Unfall auf der A14 bei Magdeburg für Einschränkungen im Verkehr. Auch hier stellte sich ein Sattelzug quer. Verletzte soll es laut der Polizei bislang nicht gegeben haben.
Aktuell wird rund um Magdeburg - besonders im Landkreis Börde - vor Schneefall und -glätte gewarnt. "Fahren Sie bitte besonders vorsichtig", so die Behörden.
Titelfoto: Silas Stein/dpa