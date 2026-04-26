Tragisches Unglück: Fahrer rast mit E-Bike gegen Mauer und stirbt

Zeitz - Eine Fahrradtour endete am Samstagabend für einen 49-Jährigen in Zeitz ( Sachsen-Anhalt ) tödlich.

Der Radfahrer (†49) starb noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Wie die Polizei bestätigte, fuhr der Mann mit seinem E-Bike den Wendischen Berg bergab, als er plötzlich ohne die Beteiligung weiterer Personen von der Straße abkam.

Er geriet ins Schwanken, stieß gegen einen Bordstein und krachte im Anschluss gegen eine Grundstücksmauer.

"Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb", erklärte der Polizeisprecher Alexander Junghans.

Wieso der 49-Jährige die Kontrolle über sein Bike verlor, ist noch unklar. Bestätigt wurde bereits, dass er keinen Helm trug.