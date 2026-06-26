Auto geht nach Unfall in Flammen auf: Feuer greift auf Wald über

Elbe-Parey - Zwischen Bergzow und Elbe-Parey ( Jerichower Land ) ist am Donnerstag ein Auto nach einem Unfall in Vollbrand geraten. Das Feuer ging später auf ein Waldstück über.

Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle. (Symbolbild) © 123RF/prathaan

Ersten Erkenntnissen des Polizeireviers Jerichower Land zufolge war eine 20-Jährige mit ihrem Auto auf der K1205 in Richtung Elbe-Parey unterwegs, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn kreuzte.

Bei dem Versuch auszuweichen, verlor sie die Kontrolle über den Wagen, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Nach dem Crash kam es im Motorraum zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb die Fahrerin und ihr 42-jähriger Beifahrer umgehend das Fahrzeug verließen.

Nur wenige Momente später stand das Auto in Vollbrand. Anschließend griffen die Flammen auf einen angrenzenden Wald über. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnten sowohl der Autobrand als auch der Waldbrand gelöscht werden.

"Mitarbeiter der Forst erschienen vor Ort und organisierten eine Brandwache durch den Waldeigentümer", so eine Polizeisprecherin am Freitag.