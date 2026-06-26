Teenager von Auto angefahren: Fahrer haut ab

Burg - Ein 15 Jahre alter Jugendlicher ist in Burg ( Landkreis Jerichower Land ) beim Überqueren einer Straße von einem bislang unbekannten Auto angefahren worden. Der Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort .

Erst als der Teenager bereits zu Hause war, ging es für ihn ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wie das Polizeirevier Jerichower Land berichtet, wollte der 15-Jährige den Conrad-Tack-Ring überqueren. Ein in Richtung Magdeburger Chaussee fahrender Lkw hielt für ihn an und signalisierte dem Jugendlichen, dass er die Fahrbahn passieren könne.

Nachdem der Jugendliche die erste Fahrbahn überquert und auf der Gegenfahrbahn kein Fahrzeug wahrgenommen hatte, setzte er seinen Weg fort. Dabei wurde er von dem bislang unbekannten Auto erfasst.

Der 15-Jährige wurde dabei verletzt und musste später im Krankenhaus behandelt werden. Ein 41 Jahre alter Zeuge brachte den Jugendlichen jedoch zuvor nach Hause.

Der unbekannte Unfallfahrer soll sich zwar noch nach dem Befinden des Teenagers erkundigt haben, entfernte sich danach allerdings vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung.