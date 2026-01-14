Überholmanöver geht schief: Heftiger Unfall mit drei Schwerverletzten

Lüderitz - Am Mittwochvormittag wurden drei Menschen bei einem Unfall auf einer Bundesstraße in der Altmark schwer verletzt. Ein Überholvorgang war völlig schiefgelaufen.

In der Altmark wurden drei Menschen bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Gegen 10.40 Uhr war ein 67 Jahre alter Autofahrer mit seinem Chrysler auf der B189 zwischen Lüderitz und Buchholz (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er einen vorausfahrenden Lkw überholen wollte.

Dabei schätzte er jedoch den Abstand zum Gegenverkehr falsch ein. Ein entgegenkommender 83-jähriger Audi-Fahrer versuchte, auszuweichen, krachte dabei jedoch in einen VW.

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, wurden die 69-jährige VW-Fahrerin, ihr 77-jähriger Beifahrer sowie der Audi-Fahrer schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Chrysler-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.