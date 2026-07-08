Überholmanöver missglückt: Motorrad kracht in Opel, Fahrer schwer verletzt

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Bei einem Unfall im Harz wurde ein Motorradfahrer am Mittwoch schwer verletzt. Er krachte mit einem Opel zusammen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Gernrode - Im Quedlinburger Ortsteil Gernrode (Harz) wurde ein Motorradfahrer am Mittwochmorgen bei einem Unfall schwer verletzt.

Das Motorrad und der Opel wurden stark beschädigt.
Das Motorrad und der Opel wurden stark beschädigt.  © Polizeirevier Harz

Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Harz zufolge befuhr ein 37-Jähriger die L243 mit seinem Opel, als er nach links in eine Einfahrt einbiegen wollte.

Hierbei achtete er jedoch nicht auf den nachfolgenden Verkehr.

Während des Abbiegens befand sich ein 67-jähriger Motorradfahrer bereits im Überholvorgang.

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In weiterer Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen. Hierbei wurden der Biker schwer und der Autofahrer leicht verletzt.

Beide mussten zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Am Motorrad und Auto entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. 

Titelfoto: Polizeirevier Harz

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