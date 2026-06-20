Unfallserie im Harz: Bikerin muss mit Hubschrauber in Klinik

Landkreis Harz - An mehreren Orten im Landkreis Harz ist es am Freitag gleich zu drei Unfällen mit Motorradfahrern gekommen. Alle drei wurden dabei verletzt, zwei davon sogar schwer.

Beim Unfall in Athenstedt wurde der Biker über das Auto geschleudert. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Athenstedt

Der erste Unfall ereignete sich bereits am Vormittag auf der Landstraße zwischen Haferfeld und Gernrode, teilte das Polizeirevier Harz mit. Dort stürzte eine 41 Jahre alte Frau aus Berlin mit ihrer Kawasaki in einer Kurve.

Die Motorradfahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Fachkrankenhaus gebracht werden. Die L243 war für rund eine Stunde gesperrt.

In der Mittagszeit krachte es dann in Athenstedt. Eine 82-jährige Autofahrerin wollte auf die Hauptstraße fahren und übersah dabei offenbar einen 55 Jahre alten Motorradfahrer aus Niedersachsen.

Beim Zusammenstoß wurde der Mann über den Wagen geschleudert. Sowohl der Biker als auch die Autofahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad sowie das Auto waren nicht mehr fahrbereit.