Unfallserie im Harz: Bikerin muss mit Hubschrauber in Klinik
Landkreis Harz - An mehreren Orten im Landkreis Harz ist es am Freitag gleich zu drei Unfällen mit Motorradfahrern gekommen. Alle drei wurden dabei verletzt, zwei davon sogar schwer.
Der erste Unfall ereignete sich bereits am Vormittag auf der Landstraße zwischen Haferfeld und Gernrode, teilte das Polizeirevier Harz mit. Dort stürzte eine 41 Jahre alte Frau aus Berlin mit ihrer Kawasaki in einer Kurve.
Die Motorradfahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Fachkrankenhaus gebracht werden. Die L243 war für rund eine Stunde gesperrt.
In der Mittagszeit krachte es dann in Athenstedt. Eine 82-jährige Autofahrerin wollte auf die Hauptstraße fahren und übersah dabei offenbar einen 55 Jahre alten Motorradfahrer aus Niedersachsen.
Beim Zusammenstoß wurde der Mann über den Wagen geschleudert. Sowohl der Biker als auch die Autofahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad sowie das Auto waren nicht mehr fahrbereit.
Am Nachmittag kam es auf der Rappbodetalsperre zu einem weiteren Motorradunfall. Eine 23 Jahre alte Fahrerin stürzte dort wegen nicht angepasster Geschwindigkeit.
Auch sie wurde schwer verletzt. Für die Unfallaufnahme musste die L96 für etwa 40 Minuten voll gesperrt werden.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Athenstedt