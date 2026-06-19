Tragischer Unfall am Arbeitsplatz: Mann verstirbt noch vor Ort
Gerbstedt - Am Freitagvormittag kam ein Mann bei einem tragischen Arbeitsunfall im Landkreis Mansfeld-Südharz ums Leben.
Ein 42-jähriger Arbeiter aus dem Landkreis zog sich bei seiner Arbeit in einer Firma in Hübitz (Sachsen-Anhalt) gegen 10 Uhr lebensbedrohliche Verletzungen zu.
Zwar wurde versucht, den Mann wiederzubeleben, doch leider kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch vor Ort.
Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilte, können derzeit keine genaueren Angaben zum Unfallhergang gemacht werden.
Die Deutsche Presseagentur (dpa) erfuhr jedoch, dass der 42-Jährige vor seinem Tod mit Schweißerarbeiten beschäftigt gewesen sein soll.
Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams des Landkreises betreuten Augenzeugen und Helfer am Unfallort. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Zur genauen Unfallursache hat die Kriminalpolizei gemeinsam mit dem Landesamt für Verbraucherschutz Ermittlungen eingeleitet.
Originalmeldung um 18.08 Uhr, zuletzt aktualisiert um 18.53 Uhr.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa