Tragischer Unfall am Arbeitsplatz: Mann verstirbt noch vor Ort

Gerbstedt - Am Freitagvormittag kam ein Mann bei einem tragischen Arbeitsunfall im Landkreis Mansfeld-Südharz ums Leben.

Im Landkreis Mansfeld-Südharz kam ein Arbeiter ums Leben. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Ein 42-jähriger Arbeiter aus dem Landkreis zog sich bei seiner Arbeit in einer Firma in Hübitz (Sachsen-Anhalt) gegen 10 Uhr lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Zwar wurde versucht, den Mann wiederzubeleben, doch leider kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch vor Ort.

Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilte, können derzeit keine genaueren Angaben zum Unfallhergang gemacht werden.

Die Deutsche Presseagentur (dpa) erfuhr jedoch, dass der 42-Jährige vor seinem Tod mit Schweißerarbeiten beschäftigt gewesen sein soll.

Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams des Landkreises betreuten Augenzeugen und Helfer am Unfallort. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.