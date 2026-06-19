Kontrolle verloren: Motorradfahrer nach Unfall im Harz schwer verletzt

Hasselfelde - Am Donnerstagabend wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der B81 bei Hasselfelde ( Landkreis Harz ) schwer verletzt.

Er verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Das Unglück ereignete sich laut einer Sprecherin des Polizeireviers Harz gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Nordhausen.

Hier war der 33-Jährige mit seiner Maschine der Marke Kawasaki unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer in einer Kurve plötzlich die Kontrolle über sein Bike und stürzte.