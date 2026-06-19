Kontrolle verloren: Motorradfahrer nach Unfall im Harz schwer verletzt
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Hasselfelde - Am Donnerstagabend wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der B81 bei Hasselfelde (Landkreis Harz) schwer verletzt.
Das Unglück ereignete sich laut einer Sprecherin des Polizeireviers Harz gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Nordhausen.
Hier war der 33-Jährige mit seiner Maschine der Marke Kawasaki unterwegs.
Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer in einer Kurve plötzlich die Kontrolle über sein Bike und stürzte.
Bei dem Unfall zog er sich schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro, erklärte die Polizeisprecherin.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa