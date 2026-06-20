Schwerer Crash zwischen Quad und Motorrad: Drei Verletzte, Teenager mit Heli in Klinik
Naumburg - Schwerer Unfall im Burgenlandkreis: Am Freitagnachmittag ist auf der B87 in Naumburg ein Motorrad mit einem Quad zusammengekracht. Drei Personen wurden verletzt.
Der Crash geschah gegen 15.30 Uhr auf der B87/Naumburger Straße am Abzweig zur Käthe-Kruse-Straße im Ortsteil Bad Kösen, wie ein Polizeisprecher am Samstag berichtete.
Sowohl der 18-jährige Motorradfahrer und seine gleichaltrige Sozia als auch der Fahrer (42) des Quads erlitten schwere Verletzungen.
Während der junge Biker von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste, wurden die anderen beiden Verletzten im Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Zum genauen Unfallhergang machte der Sprecher keine Angaben. Dazu und zur Unfallursache ermittelt nun die Polizei.
Auch die Feuerwehr aus Bad Kösen war vor Ort, befand sich eigenen Angaben zufolge gerade auf dem Weg zu einem Brand, als die Kameraden auf den Unfall aufmerksam wurden. Die Einsatzkräfte leisteten Erste Hilfe, sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher.
Titelfoto: Facebook/Feuerwehr Bad Kösen