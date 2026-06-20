Schwerer Crash zwischen Quad und Motorrad: Drei Verletzte, Teenager mit Heli in Klinik

Naumburg - Schwerer Unfall im Burgenlandkreis: Am Freitagnachmittag ist auf der B87 in Naumburg ein Motorrad mit einem Quad zusammengekracht. Drei Personen wurden verletzt.

Nach dem Unfall mit drei Schwerverletzten wurde auch ein Sichtschutz aufgestellt. © Facebook/Feuerwehr Bad Kösen

Der Crash geschah gegen 15.30 Uhr auf der B87/Naumburger Straße am Abzweig zur Käthe-Kruse-Straße im Ortsteil Bad Kösen, wie ein Polizeisprecher am Samstag berichtete.

Sowohl der 18-jährige Motorradfahrer und seine gleichaltrige Sozia als auch der Fahrer (42) des Quads erlitten schwere Verletzungen.

Während der junge Biker von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste, wurden die anderen beiden Verletzten im Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Zum genauen Unfallhergang machte der Sprecher keine Angaben. Dazu und zur Unfallursache ermittelt nun die Polizei.