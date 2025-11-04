Unglück in Sachsen-Anhalt: Transporter kracht mit Zug zusammen

Mücheln/OT Langeneichstädt - Ein Transporter und ein Zug kollidierten am Dienstagnachmittag im Saalekreis in Sachsen-Anhalt .

Der Transporter wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. © NEWS5 / Stephan Fricke

Laut Thomas Junge, dem Einsatzleiter der Feuerwehr Oechlitz, befanden sich 15 Personen in dem Zug. Der Personenzug fuhr gerade auf Höhe des Dorfes Langeneichstädt, als es zu der Kollision kam.

Der Fahrer des Transporters soll bei dem Unfall verletzt worden sein. Informationen zur Schwere der Verletzungen oder der Person liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.

Es ist ebenfalls noch nicht klar, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte.

Thomas Junge erklärte einem Reporter vor Ort, dass die Zuginsassen nicht verletzt seien. "Sie wurden alle von einem Notarzt noch mal gesichtet, aber alle sind wohlauf", sagte er.

Einige von ihnen wurden von Angehörigen abgeholt. Die Deutsche Bahn organisierte einen Bus, um die übrigen Passagiere zu ihrem Zielort zu bringen.