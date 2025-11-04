Kran erleidet Defekt: Auto des Schiffsführers versinkt im Mittellandkanal

Bülstringen - Auf Höhe Bülstringen ( Landkreis Börde ) ist im Mittellandkanal ein Auto versunken.

Die Schifffahrt im Mittellandkanal sei durch den versenkten Wagen nicht in Gefahr. (Symbolfoto) © Shireen Broszies/dpa

Ereignet hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag gegen 14.10 Uhr, berichtete die Wasserschutzpolizei.

Der Wagen soll dabei während eines Verladevorgangs in das Wasser gestürzt sein. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Schiffskran einen technischen Defekt.

Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Das Umweltamt, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, die Feuerwehr und Wasserschutzpolizei rückten umgehend aus.

Sie konnten feststellen, dass der versunkene Wagen nicht im Fahrwasser liegt. Deshalb sei der Schiffsverkehr nicht in Gefahr.