Kran erleidet Defekt: Auto des Schiffsführers versinkt im Mittellandkanal

Das Auto eines Schiffsführers ist am Dienstag im Mittellandkanal versunken. Während es an einem Kran hing, krachte es in die Wasserstraße.

Von Robert Lilge

Bülstringen - Auf Höhe Bülstringen (Landkreis Börde) ist im Mittellandkanal ein Auto versunken.

Die Schifffahrt im Mittellandkanal sei durch den versenkten Wagen nicht in Gefahr. (Symbolfoto)
Die Schifffahrt im Mittellandkanal sei durch den versenkten Wagen nicht in Gefahr. (Symbolfoto)  © Shireen Broszies/dpa

Ereignet hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag gegen 14.10 Uhr, berichtete die Wasserschutzpolizei.

Der Wagen soll dabei während eines Verladevorgangs in das Wasser gestürzt sein. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Schiffskran einen technischen Defekt.

Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Krankenwagen von Auto umgeworfen: Drei Menschen verletzt, darunter Patient
Sachsen-Anhalt Unfall Krankenwagen von Auto umgeworfen: Drei Menschen verletzt, darunter Patient

Das Umweltamt, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, die Feuerwehr und Wasserschutzpolizei rückten umgehend aus.

Sie konnten feststellen, dass der versunkene Wagen nicht im Fahrwasser liegt. Deshalb sei der Schiffsverkehr nicht in Gefahr.

Erst in den kommenden Tagen soll das Auto aus dem Mittellandkanal geborgen werden. Die Wasserschutzpolizei Haldensleben hat weitere Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Titelfoto: Shireen Broszies/dpa

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt Unfall: