Kran erleidet Defekt: Auto des Schiffsführers versinkt im Mittellandkanal
Bülstringen - Auf Höhe Bülstringen (Landkreis Börde) ist im Mittellandkanal ein Auto versunken.
Ereignet hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag gegen 14.10 Uhr, berichtete die Wasserschutzpolizei.
Der Wagen soll dabei während eines Verladevorgangs in das Wasser gestürzt sein. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Schiffskran einen technischen Defekt.
Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.
Das Umweltamt, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, die Feuerwehr und Wasserschutzpolizei rückten umgehend aus.
Sie konnten feststellen, dass der versunkene Wagen nicht im Fahrwasser liegt. Deshalb sei der Schiffsverkehr nicht in Gefahr.
Erst in den kommenden Tagen soll das Auto aus dem Mittellandkanal geborgen werden. Die Wasserschutzpolizei Haldensleben hat weitere Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Titelfoto: Shireen Broszies/dpa