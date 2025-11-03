Fahranfänger nach Crash gegen Baum lebensbedrohlich verletzt
Gardelegen - Zwischen Born (Landkreis Börde) und Letzlingen (Altmarkkreis Salzwedel) ist am Sonntagabend ein Fahranfänger mit seinem VW verunglückt.
Der Unfall ereignete sich gegen 21.50 Uhr auf der Bundesstraße 71.
Ersten Informationen der Polizei Altmarkkreis Salzwedel zufolge kam der 18-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Straßenrand krachte der junge Fahrer dann frontal in einen Baum.
Bei dem Crash wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.
Der lebensbedrohlich verletzte 18-Jährige musste danach von Rettungskräften ein Krankenhaus nach Magdeburg gebracht werden.
Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.
Aktuell ist noch unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zwischenzeitlich musste die Bundesstraße für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden.
Erstmeldung vom 3. November um 7.06 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 14.20 Uhr.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa