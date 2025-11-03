Fahranfänger nach Crash gegen Baum lebensbedrohlich verletzt

Gardelegen - Zwischen Born ( Landkreis Börde ) und Letzlingen (Altmarkkreis Salzwedel) ist am Sonntagabend ein Fahranfänger mit seinem VW verunglückt.

Die Strecke musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der Unfall ereignete sich gegen 21.50 Uhr auf der Bundesstraße 71.

Ersten Informationen der Polizei Altmarkkreis Salzwedel zufolge kam der 18-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Straßenrand krachte der junge Fahrer dann frontal in einen Baum.

Bei dem Crash wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Der lebensbedrohlich verletzte 18-Jährige musste danach von Rettungskräften ein Krankenhaus nach Magdeburg gebracht werden.

Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.