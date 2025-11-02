Krankenwagen von Auto umgeworfen: Drei Menschen verletzt, darunter Patient

Bernburg - Am Samstagmorgen sind mehrere Menschen bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Rettungswagen in Bernburg ( Salzlandkreis ) verletzt worden.

Der Rettungswagen wurde bei dem Unfall auf die Seite gekippt. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Informationen der Polizei Salzlandkreis zufolge war der Krankenwagen mit Blaulicht und eingeschalteter Sirene auf dem Weg Richtung Köthen in eine Klinik.

Im Kreuzungsbereich B185/L50 in Bernburg fuhr dann jedoch ein Auto in das Rettungsfahrzeug.

Der 64-jährige Autofahrer hatte die Situation zu spät erkannt und kollidierte mit dem Krankenwagen im Heckbereich.

Durch die Wucht wurde der mit einem Patienten beladene Transporter umgeworfen.

Bei dem Crash wurde auch eine Ampel stark beschädigt, hieß es weiter. Wie die Feuerwehr Bernburg berichtet, konnten sich jedoch alle Insassen selbstständig aus den Fahrzeugen befreien.

Der Patient wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 64-jährige Fahrzeugführer und der Rettungssanitäter wurden leicht verletzt und zur Untersuchung in umliegende Kliniken transportiert.