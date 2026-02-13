Von Hunderte Kilo schwerem Sack erschlagen: Metallarbeiter stirbt im Nachtdienst

Helbra - Ein Mann ist in der Nähe von Helbra ( Landkreis Mansfeld-Südharz ) bei einem schweren Arbeitsunfall ums Leben gekommen.

Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr wiederbeleben. (Symbolfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Laut Polizei wurde der junge Mann am Freitagmorgen gegen 3 Uhr in einem metallverarbeitenden Betrieb von Kollegen am Boden liegend aufgefunden. Sofort wurde der Notruf abgesetzt, doch die Einsatzkräfte versuchten vergeblich, den Mann zu reanimieren, wie es hieß.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Unglück geschehen sein, als der Mann einen großen mit Metallgranulat befüllten Transportsack reparierte. Demnach soll ein weiterer der rund 700 Kilogramm schweren Säcke auf ihn gefallen sein.