Vorfahrt übersehen: Laster rammt Ford in den Graben

Im altmärkischen Klötze ist am Mittwoch ein Mann bei einem Unfall verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer hat die Vorfahrt missachtet und krachte in den Gegenverkehr.

Von Robert Lilge

Klötze - Am Mittwochmittag verletzte sich ein Autofahrer auf einer Landstraße bei Klötze (Altmarkkreis Salzwedel), nachdem ein Lastwagen in sein Auto gekracht war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford von der Straße geschleudert.
Vorausgegangen war eine Unaufmerksamkeit, wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel berichtet.

Denn als der Lasterfahrer zwischen Klötze und Wenze an einer Gabelung nach links abbiegen wollte, habe er die Vorfahrt missachtet.

Zur gleichen Zeit kam ihm ein 63-Jähriger mit seinem Ford entgegen. Beide krachten ineinander.

Der Ford wurde daraufhin von der Straße geschleudert und landete in einem angrenzenden Graben.

Für dessen Fahrer endete die Fahrt mit Verletzungen. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Auf der L20 kam es während der Rettungs- und Aufräumarbeiten zu Einschränkungen. Beide Wagen konnten nur noch abgeschleppt werden.

