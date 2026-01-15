Vorfahrt übersehen: Laster rammt Ford in den Graben

Klötze - Am Mittwochmittag verletzte sich ein Autofahrer auf einer Landstraße bei Klötze ( Altmarkkreis Salzwedel ), nachdem ein Lastwagen in sein Auto gekracht war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford von der Straße geschleudert. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Vorausgegangen war eine Unaufmerksamkeit, wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel berichtet.

Denn als der Lasterfahrer zwischen Klötze und Wenze an einer Gabelung nach links abbiegen wollte, habe er die Vorfahrt missachtet.

Zur gleichen Zeit kam ihm ein 63-Jähriger mit seinem Ford entgegen. Beide krachten ineinander.

Der Ford wurde daraufhin von der Straße geschleudert und landete in einem angrenzenden Graben.

Für dessen Fahrer endete die Fahrt mit Verletzungen. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.