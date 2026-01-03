VW schlittert von Straße: Beifahrerin muss ins Krankenhaus

Harzgerode - Am Samstagvormittag krachte es im Landkreis Harz : Aufgrund der eisigen Witterung war ein Auto von der Straße abgekommen.

Im Harz ist ein VW von der eisglatten Straße abgekommen. © Polizeirevier Harz

Ein 33 Jahre alter Berliner war mit seinem VW auf der K1359 zwischen Harzgerode und Schielo (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Der Wagen rutschte plötzlich von der Straße und krachte frontal in einen Baum, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Die Einsatzkräfte geben der Eisglätte auf der Fahrbahn und der nicht angepassten Geschwindigkeit Schuld an dem Unfall.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt, seine 40 Jahre alte Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen am Bein zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.