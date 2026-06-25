VW wird langsamer, plötzlich brennt er lichterloh: Fahrer bringt sich in Sicherheit

Röwitz - Polizei und Feuerwehr mussten am Mittwochabend in der Altmark ausrücken. Mitten auf einer Landstraße brannte ein Auto lichterloh.

In der Altmark brannte ein VW. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 19.30 Uhr war ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem VW auf der L22 zwischen Röwitz und Buchhorst (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Plötzlich bemerkte er, wie das Auto nicht mehr beschleunigte und es aus dem Motorraum qualmte. Der 21-Jährige fuhr umgehend an den Seitenstreifen und brachte sich in Sicherheit.

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, brannte der VW wenig später lichterloh und musste von insgesamt 43 Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden.

Der junge Autofahrer wurde medizinisch versorgt, war aber weitgehend unverletzt geblieben.