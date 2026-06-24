Unter Drogen am Steuer: Motorradfahrer (†61) stirbt nach Crash mit Sprinter

Nordharz - Tragisches Unglück: Bei einem Unfall im Nordharz ( Sachsen-Anhalt ) ist ein Motorradfahrer am Dienstagabend ums Leben gekommen. Gegen einen Transporterfahrer wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Der Biker verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © bialasiewicz/123rf

Ersten Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg zufolge ereignete sich der Crash gegen 18.25 Uhr auf der L85 zwischen den Ortslagen Stapelburg und Illsenburg.

Ein 61-Jähriger befuhr die Strecke mit seinem Motorrad in Richtung Stapelburg. Zum selben Zeitpunkt war ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter samt Anhänger in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

An einem Feldweg wollte der Transporterfahrer nach links abbiegen und übersah hierbei den Motorradfahrer auf der Gegenfahrbahn.

Der Fahrer der Kawasaki versuchte noch, einen Zusammenstoß zu verhindern, verlor jedoch während der Gefahrenbremsung die Kontrolle über seine Maschine.

Er stürzte und kollidierte in weiterer Folge mit dem Anhänger des Sprinters. Hierbei wurde der 61-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 53-Jährige blieb unverletzt.