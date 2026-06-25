Stoppschild überfahren: Autofahrerin bei Kreuzungscrash schwer verletzt

Burg - Auf der B1 bei Burg ( Jerichower Land ) wurde am frühen Donnerstagmorgen eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt.

Beide Fahrerinnen mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Das Unglück ereignete sich nach Angaben des Polizeireviers Jerichower Land gegen 4.46 Uhr an der Kreuzung B1 in Burg.

Eine 61-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Zerbster Chaussee in Richtung Zebster Straße. Zum selben Zeitpunkt war eine 43-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf der B1 in Richtung Magdeburger Chaussee unterwegs.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war am Morgen die dortige Ampelanlage außer Betrieb. Die Vorfahrt wurde jedoch durch Verkehrsschilder geregelt, erklärte eine Sprecherin.

An der Kreuzung überfuhr die 61-Jährige laut einem Zeugen jedoch ohne zu halten ein Stoppschild und kollidierte mit dem Wagen der 43-Jährigen.