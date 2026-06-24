Opel landet nach Unfall auf Dach: Feuerwehr rettet Insassen aus Wrack

Eilsleben - Am Dienstagmittag krachte es schwer im Landkreis Börde: An einer Kreuzung waren zwei Autos zusammengeprallt.

In Eilsleben landete ein Opel nach einem Unfall auf dem Dach. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Eilsleben

Gegen 11.50 Uhr war eine 66-jährige Autofahrerin mit ihrem Kia in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Eilsleben (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

An der dortigen Kreuzung krachte sie in den Opel einer vorfahrtsberechtigten 46-Jährigen, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Kameraden der Feuerwehr mussten die Autofahrerin aus dem Wrack befreien. Ihr zwölfjähriger Beifahrer konnte selbstständig aussteigen.

Die 46-Jährige wurde durch den Unfall schwer und das Kind leicht verletzt, beide wurden ins Krankenhaus gebracht.