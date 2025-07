18.07.2025 14:39 Wegen Ölspur: Auto kommt ins Schleudern und kracht in Gegenverkehr

Am Freitag ist in Harzgerode ein Autofahrer auf der B242 in den Gegenverkehr gerutscht und mit einem weiteren Auto zusammengestoßen. Schuld war eine Ölspur.

Von Robert Lilge

Gegen 7.40 Uhr befuhr der 68 Jahre alte Mann mit seinem Alfa Romeo die Bundesstraße im Bereich der Selkebrücke. Zuvor hatte ein weiteres Auto dort Öl verloren und über mehrere Meter für eine rutschige Straße gesorgt. Der 68-Jährige konnte sein Auto nicht mehr halten und rutschte damit in den Gegenverkehr. Ihm kam eine 57-jährige Fahrerin eines VW-Passats entgegen. Beide Wagen krachten ineinander. Glücklicherweise blieben die Insassen unverletzt, teilte das Polizeirevier Harz mit. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf etwa 8000 Euro geschätzt. Wenig später konnte der Verursacher der Ölspur ausfindig gemacht werden. Die Feuerwehr wurde alarmiert, um die Straße zu reinigen.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/ffharzgerode