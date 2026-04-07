Zu geringer Abstand: Transporter kracht in Audi und sorgt für heftigen Schaden

Auf einer Landstraße bei Quedlinburg sind am Dienstag zwei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Ein Autofahrer hatte einen zu geringen Abstand.

Von Robert Lilge

Quedlinburg - Am Dienstagmorgen wurden drei Personen auf der L33 in der Nähe von Quedlinburg (Landkreis Harz) bei einem Unfall verletzt.

Der Fahrer des Mercedes soll einen zu geringen Sicherheitsabstand eingehalten haben.
Der Fahrer des Mercedes soll einen zu geringen Sicherheitsabstand eingehalten haben.  © Polizeirevier Harz

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, war um kurz nach 7 Uhr ein Audifahrer in Richtung Morgenrot unterwegs. Plötzlich musste er wegen einer Verkehrsbehinderung bremsen.

Ein hinter ihm fahrender Mercedes-Transporter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er krachte in den Audi hinein.

Vermutlich habe der Fahrer einen zu geringen Abstand gehalten, so die Polizei.

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Die Fahrer des Mercedes und des Audi wurden dabei verletzt.

An beiden Autos entstand erheblicher Schaden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich die Schadenssumme auf etwa 30.000 Euro.

Titelfoto: Polizeirevier Harz

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