Zu geringer Abstand: Transporter kracht in Audi und sorgt für heftigen Schaden

Quedlinburg - Am Dienstagmorgen wurden drei Personen auf der L33 in der Nähe von Quedlinburg ( Landkreis Harz ) bei einem Unfall verletzt.

Der Fahrer des Mercedes soll einen zu geringen Sicherheitsabstand eingehalten haben. © Polizeirevier Harz

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, war um kurz nach 7 Uhr ein Audifahrer in Richtung Morgenrot unterwegs. Plötzlich musste er wegen einer Verkehrsbehinderung bremsen.

Ein hinter ihm fahrender Mercedes-Transporter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er krachte in den Audi hinein.

Vermutlich habe der Fahrer einen zu geringen Abstand gehalten, so die Polizei.

Die Fahrer des Mercedes und des Audi wurden dabei verletzt.