Zwei Kinder schwer verletzt: Familienauto kracht in der Altmark frontal gegen Baum
Stendal - In der Altmark ist am Montagmorgen eine Familie zwischen Stendal und Heeren in ihrem Auto schwer verunglückt.
Laut TAG24-Informationen sei das mit vier Menschen besetzte Auto auf der Landstraße gegen 8.50 Uhr frontal gegen einen Baum gekracht.
Weshalb der Wagen von der Straße abgekommen war und es so zu dem Unfall kommen konnte, sei bisher noch unklar.
Alle vier Insassen wurden dabei verletzt, darunter zwei Kinder schwer. Eines der Kinder und den Fahrer brachte ein Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken. Für die anderen beiden Verletzten wurde ein Rettungswagen gerufen.
Zuvor mussten sie durch die angerückten Rettungskräfte der Feuerwehr aus ihren Wagen befreit werden.
Das demolierte Dach des Wagens wurde mit einer Schere und einem Spreizer abgetrennt.
Um den Vorfall aufzuklären, hat die Polizei weitere Ermittlungen eingeleitet. Für die Dauer des Rettungseinsatzes musste die Landstraße etwa drei Stunden lang voll gesperrt werden.
