Statistik zeigt: Dann geschehen in Sachsen-Anhalt die wenigsten Unfälle

Halle/Saale - Laut Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt kommt jede Stunde jemand auf den Straßen im Land zu Schaden .

Laut Statistik geschehen weniger Unfälle bei Tageslicht. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

So wurden im vergangenen Jahr insgesamt 7745 Verkehrsunfälle mit Verletzten gezählt.

Auffällig war dabei, dass sich die Zahl zur Adventszeit reduzierte: 636 Verletzte bei 466 Unfällen erfasste die polizeigeführte Statistik im Dezember 2024.

Damit dauerte es im Schnitt etwa zehn Minuten länger im Vergleich zum Rest des Jahres, bevor es zu einem Vorfall im Straßenverkehr kam.

Nur zehn Stück wurden von Schnee beziehungsweise Glätte und nur 20 durch den Konsum von Alkohol verursacht, wie es hieß.