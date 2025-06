Radfahrer stirbt bei Unfall nahe Freibad: Polizei sucht wichtige Zeugin - was hat sie gesehen?

Kabelsketal - Nachdem in der Nähe von Halle am Freitagabend ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen ist, sucht die Polizei dringend nach einer Frau, die Zeugin des Unfalls war.

Alles in Kürze

Das Zweirad sei komplett zerstört worden, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Junghans: "Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang."

"Der Radfahrer stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen", sagte Polizeisprecher Alexander Junghans am Samstagmorgen. "Er wurde noch vor Ort reanimiert, verstarb aber wenig später im Krankenhaus."

Diese sei bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort gewesen, die beteiligte Autofahrerin hatte den Beamten aber von ihrer Anwesenheit berichtet, teilte die Behörde am Dienstag ergänzend mit.

Bereits am Freitagmittag knallte es im Stadtgebiet Halle ebenfalls unter Beteiligung eines Fahrrades. Eine 77-jährige Bikerin wurde gegen 12.30 Uhr in der Johann-Gottfried-Schadow-Straße von einem Lastwagen erfasst und verletzt in eine Klink eingeliefert.

Auch hier ist die Unfallursache noch unklar.

Erstmeldung vom 21. Juni 9.39 Uhr, aktualisiert am 24. Juni 14.55 Uhr