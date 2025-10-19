Während des Überholens erschreckt: Mehrere Autos verunfallen auf B71

Letzlingen - Am Freitagmorgen sind auf der B71 bei Letzlingen ( Altmarkkreis Salzwedel ) zwei Menschen bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Der Nissan des 84-Jährigen landete in einem Straßengraben. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Dort war gegen 10.30 Uhr ein 84-Jähriger mit seinem Nissan unterwegs. Vor ihm fuhr ein Lastwagen, welchen er überholen wollte, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel am Sonntag mit.

Scheinbar hatte er den weiteren Verkehr übersehen, sodass ihm während des Überholvorgangs der Fahrer eines BMW entgegenkam.

Vor Schreck habe der 84-Jährige anschließend sein Lenkrad nach rechts gerissen. Der Nissan landete daraufhin in einem Graben.

Der Fahrer und seine 85 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen und einem Hubschrauber in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Auch der entgegenkommende BMW-Fahrer reagierte und bremste stark. Ein hinter ihm fahrender Dritter fuhr mit seinem Auto in ihn hinein.