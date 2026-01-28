Wahl zum Ministerpräsidenten: Sven Schulze schafft es im ersten Durchgang

Magdeburg - Der Tag ist gekommen: Sachsen-Anhalt hat einen neuen Ministerpräsidenten. Als Nachfolger von Reiner Haseloff (72, CDU ) wurde mit einer absoluten Mehrheit Wirtschaftsminister Sven Schulze (46, CDU) bestätigt.

Wirtschaftsminister Sven Schulze (46, CDU) wurde am Mittwoch zum neuen Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt gewählt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Schulze erhielt in der Wahl am Mittwoch 58 Ja-Stimmen. Das bedeutet, dass auch Abgeordnete aus der Opposition für den CDU-Mann stimmten.

Er benötigte nur 49 von den möglichen 97 Stimmen für die absolute Mehrheit. 38 Landtagsmitglieder stimmten gegen ihn, Enthaltungen gab es keine.

Schulze freute sich sichtlich über das Ergebnis und nahm die Wahl an. Er schaffte es im ersten Wahldurchgang zum neuen Ministerpräsidenten. Direkt nach der Wahl wurde er vereidigt.

Haseloffs Rücktritt war mit Ablauf des 27. Januar wirksam geworden. Die Landesregierung agierte bis zur Wahl des neuen Ministerpräsidenten geschäftsführend.

Auch Haseloff gab am Mittwoch seine Stimme ab. Sven Schulze durfte selbst nicht abstimmen, da er kein Mitglied des Landtags ist.