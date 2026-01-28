Wahl zum Ministerpräsidenten: Sven Schulze schafft es im ersten Durchgang

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ist zurückgetreten. In der Landtagswahl wurde jetzt sein Nachfolger bestätigt werden.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Der Tag ist gekommen: Sachsen-Anhalt hat einen neuen Ministerpräsidenten. Als Nachfolger von Reiner Haseloff (72, CDU) wurde mit einer absoluten Mehrheit Wirtschaftsminister Sven Schulze (46, CDU) bestätigt.

Wirtschaftsminister Sven Schulze (46, CDU) wurde am Mittwoch zum neuen Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt gewählt.
Wirtschaftsminister Sven Schulze (46, CDU) wurde am Mittwoch zum neuen Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt gewählt.  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Schulze erhielt in der Wahl am Mittwoch 58 Ja-Stimmen. Das bedeutet, dass auch Abgeordnete aus der Opposition für den CDU-Mann stimmten.

Er benötigte nur 49 von den möglichen 97 Stimmen für die absolute Mehrheit. 38 Landtagsmitglieder stimmten gegen ihn, Enthaltungen gab es keine.

Schulze freute sich sichtlich über das Ergebnis und nahm die Wahl an. Er schaffte es im ersten Wahldurchgang zum neuen Ministerpräsidenten. Direkt nach der Wahl wurde er vereidigt.

Notruf aus Paradies: Deutscher Chefarzt soll ungewöhnlichem Patienten helfen
Sachsen-Anhalt Notruf aus Paradies: Deutscher Chefarzt soll ungewöhnlichem Patienten helfen

Haseloffs Rücktritt war mit Ablauf des 27. Januar wirksam geworden. Die Landesregierung agierte bis zur Wahl des neuen Ministerpräsidenten geschäftsführend.

Auch Haseloff gab am Mittwoch seine Stimme ab. Sven Schulze durfte selbst nicht abstimmen, da er kein Mitglied des Landtags ist.

Schulze erhielt 58 Ja-Stimmen.
Schulze erhielt 58 Ja-Stimmen.  © Hendrik Schmidt/dpa

Im September steht die nächste Landtagswahl für die Bürger Sachsen-Anhalts an. In Wahlumfragen ist derzeit die gesichert rechtsextreme AfD mit knapp 40 Prozent stärkste Partei und klar vor der CDU.

Originalmeldung von 10.05 Uhr, zuletzt aktualisiert um 10.49 Uhr.

Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt: