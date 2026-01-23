Feuer gelegt, um Geld zu machen: Was jetzt auf das zündelnde Fotografen-Duo zukommt

Bitterfeld-Wolfen - Drei Monate lang hielten sie Bevölkerung, Polizei und Feuerwehr in Atem, doch schon bald müssen sich die beiden zündelnden Fotografen aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld vor Gericht verantworten.

Zahlreiche Feuerwehrleute kämpften Ende September gegen die Flammen, die von den Verdächtigen entzündet worden waren. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Jeßnitz

Gegen die beiden 23 und 33 Jahre alten Männer, die im vergangenen Sommer zahlreiche Brände gelegt haben sollen, um sich mit daraufhin gefertigten Fotoaufnahmen zu bereichern, wurde mittlerweile Anklage erhoben.

Das bestätigte Frank Straube, Vorsitzender Richter am Landgericht Dessau-Roßlau, auf Anfrage von TAG24.

Vorgeworfen werden dem Duo aus Bitterfeld-Wolfen und Zörbig insgesamt 16 Fälle von Brandstiftung im Zeitraum zwischen 25. Juni und 24. September 2025, in denen sie gemeinsam gehandelt haben. Ein weiterer soll allein auf das Konto des Jüngeren gehen.

Die Tatorte der Brandstiftungen liegen im ganzen Landkreis verteilt, gezündelt wurde Straubes Angaben zufolge in Bitterfeld-Wolfen, Zörbig, Raguhn-Jeßnitz, Sandersdorf-Brehna, Roitzsch, Muldestausee und Osternienburger Land.

In Raguhn wurden die beiden Fotografen am 24. September schließlich von der Polizei auf frischer Tat ertappt. An jenem Abend war der alte Bahnhof in der Bahnhofstraße in Flammen aufgegangen.