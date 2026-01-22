Sachsen-Anhalts Pflegeheime werden 2026 teurer

Magdeburg - Pflegebedürftige und ihre Angehörigen müssen in Sachsen-Anhalt deutlich mehr für einen Platz im Pflegeheim zahlen als noch vor einem Jahr.

In Sachsen-Anhalt war die monatliche Belastung trotz Anstieg bundesweit am niedrigsten. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa/dpa-tmn

Wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (vdek) ergab, ist die monatliche Eigenbeteiligung im Land zum 1. Januar 2026 auf durchschnittlich 2720 Euro gestiegen. Das sind 277 Euro mehr als zum Jahresbeginn 2025 (2443 Euro).

Trotz des Anstiegs war die monatliche Belastung im ersten Jahr im Heim zum 1. Januar im bundesweiten Vergleich nirgends niedriger als in Sachsen-Anhalt.

Zum Vergleich: Im Bundesschnitt lagen die Kosten bei 3245 Euro. Besonders teuer war die Pflege im ersten Jahr im Heim in Bremen mit durchschnittlich 3637 Euro im Monat und im Saarland mit 3601 Euro.

Dabei setzt sich die Eigenbeteiligung aus mehreren Bestandteilen zusammen: den Kosten für Unterkunft und Verpflegung, den Investitionskosten und den pflegebedingten Aufwendungen. Bundesweit verzeichneten laut vdek vor allem die pflegebedingten Aufwendungen den stärksten Anstieg - unter anderem wegen gestiegener Personalkosten.

Je länger jemand in einem Pflegeheim ist, desto stärker greifen allerdings Zuschüsse der Pflegekassen zur reinen Pflege. Damit sinkt die Belastung mit zunehmender Aufenthaltsdauer: Im zweiten Jahr im Heim liegt die Eigenbeteiligung in Sachsen-Anhalt zum Jahresbeginn bei 2445 Euro, im dritten Jahr bei 2077 Euro und im vierten Jahr bei 1618 Euro, wie es hieß.