Gefährliche Entwicklung: Großer Zulauf bei rechtsextremistischen Jugendgruppen

Magdeburg - Gewaltbereite rechtsextremistische Jugendgruppen finden nach Einschätzung des Verfassungsschutzes in Sachsen-Anhalt immer mehr Anhänger.

Das Innenministerium verzeichnet großen Zulauf bei rechtsextremistischen Jugendgruppen. (Symbolfoto) © Heiko Rebsch/dpa

"Die aktuelle Entwicklung im neonazistischen Milieu weckt dunkle Erinnerungen an die 90er- und frühen 2000er-Jahre", erklärte Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU).

"Damals wie heute zieht die rechtsextremistische Szene zahlreiche, vorwiegend männliche, junge Menschen an." Kahl rasierte Schädel, Bomberjacken, Springerstiefel gehörten für viele dazu, so die Ministerin weiter.

"Die Mitglieder rechtsextremistischer Jugendgruppen definieren sich über gemeinsame Feindbilder, zu denen neben Migranten und Anhängern des politisch linken Spektrums vor allem die LGBTQ+-Community zählt", hieß es in der Mitteilung des Innenministeriums.

"Daneben existieren auch rechtsextremistische Jugendgruppen, die sich teils selbst als 'Pedo Hunters' bezeichnen und deren Aktionen sich gegen von ihnen als (vermeintliche oder tatsächliche) 'Pädophile' identifizierte Personen richten."