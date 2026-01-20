Warum bei Tausenden Sachsen-Anhaltern in diesem Jahr das Amt klingelt

Halle (Saale) - Bildung, Job, Familiensituation: Wie die Menschen in Sachsen-Anhalt leben, soll der Mikrozensus herausfinden.

In diesem Jahr findet in Sachsen-Anhalt ein Mikrozensus statt. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

In diesem Jahr befragt das Statistische Landesamt dafür rund 13.000 Haushalte in Sachsen-Anhalt, zum Teil auch in zwei aufeinander folgenden Quartalen, wie die Behörde mitteilte. Doch wie funktioniert das eigentlich?

Ausgewählte Haushalte erhalten Post vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt. Um die Anschriften zu ermitteln, nutzt die Behörde Angaben aus dem Melderegister.

Zur Unterstützung werden rund 80 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte eingesetzt. Die Ehrenamtlichen nehmen die Namen von den Klingelanlagen beziehungsweise Briefkästen auf.

Die kontaktierten Haushalte unterstützen sie auf Wunsch telefonisch oder persönlich bei der Beantwortung der Fragen. Sie sind zur strikten Verschwiegenheit verpflichtet.

Haushalte können die Fragen online beantworten oder einen Fragebogen auf Papier ausfüllen und direkt an das Statistische Landesamt senden. Auch ein Telefoninterview mit der Behörde ist möglich.