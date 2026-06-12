Weißenfels: Geplanter Gefängnis-Neubau nimmt weitere Hürde

Weißenfels - Das Neubauprojekt für eine Justizvollzugsanstalt in Weißenfels (Burgenlandkreis) kommt einen Schritt voran.

440 neue Haftplätze sollen mit dem Gefängnis-Neubau in Weißenfels entstehen. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Stadtrat beschloss am Donnerstagabend eine Änderung des Flächennutzungsplans sowie einen neuen Entwurf des Bebauungsplans Sondergebiet Justizvollzugsanstalt "Am Sandberg", wie eine Sprecherin von Weißenfels auf Anfrage mitteilte.

Die Pläne sollen öffentlich ausgelegt und im September endgültig beschlossen werden. Die Entscheidungen seien mit 24 beziehungsweise 22 von 26 abgegebenen Stimmen gefallen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat einer Ansiedlung der Justizvollzugsanstalt auf dem Areal zugestimmt. Geplant sind Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe. Zu den genauen Kosten könnten in dieser Phase noch keine Angaben gemacht werden, sagte die Sprecherin der Stadt.