Wird am Sonntag der erste AfD-Landrat in Sachsen-Anhalt gewählt?

Merseburg - Im Saalekreis wird am Sonntag ein neuer Landrat gewählt. Es geht um die Nachfolge für den amtierenden parteilosen Landrat Hartmut Handschak (65). Es bewerben sich Sven Czekalla (43, CDU ), Kerstin Eisenreich (57, Linke ), Lars Zaruba (49, parteilos) und Uwe Arendt (59, AfD ). Der Amtsantritt ist laut Kreisverwaltung für den 1. November geplant.

Gegen den AfD-Kandidaten Uwe Arendt (59) läuft derzeit ein Disziplinarverfahren. © Jan Woitas/dpa

Mit Arendt könnte zum ersten Mal in Sachsen-Anhalt ein AfD-Politiker den Posten eines Landrats übernehmen. Er gilt als umstritten, weil die Polizeiinspektion Halle derzeit ein Disziplinarverfahren gegen ihn führt.

Einem Bericht der "Mitteldeutsche Zeitung" zufolge soll der 59 Jahre alte Polizeibeamte trotz monatelanger Krankschreibung unter anderem Wahlkampfauftritte absolviert haben.

In den sozialen Medien stritt der AfD-Mann die Vorwürfe gegen ihn ab. Später äußerte er sich dazu öffentlich nicht mehr.

Im Saalekreis sind rund 84 Prozent der insgesamt 182.500 Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises wahlberechtigt. Das endgültige Ergebnis soll am Abend des 9. Juni in einer Sitzung des Kreiswahlausschusses festgestellt werden.