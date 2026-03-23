1100 Start-ups: Hochschulen in Sachsen werden zu Gründer-Hotspots

Dresden - Mehr als 1100 Start-ups in nur zehn Jahren - Sachsens Hochschulen entwickeln sich immer mehr zu echten Gründer-Hotspots! Vor allem die Universitäten treiben den Boom: 837 Ausgründungen stammen allein von ihnen, weitere 297 von Hochschulen für Angewandte Wissenschaften.

Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (47, CDU) freut sich über die Entwicklung. © Steffen Füssel

Bemerkenswert: Der Großteil der Start-ups übersteht sogar die schwierigen ersten fünf Jahre. Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (47, CDU) sagt: "Wir wollen den Transfer von Forschung in die Wirtschaft und Unternehmensgründungen weiter intensivieren."

Auch bei Innovationen liegt der Freistaat vorn: 555 Patente wurden in den vergangenen Jahren angemeldet, viele davon von der TU Dresden.

Doch parallel zu den Erfolgszahlen gibt es politischen Streit ums Geld: Die Grünen im Landtag warnen vor Einschnitten bei Forschung und Hochschulen.

Hintergrund ist, dass das Wissenschaftsministerium aktuell Teile bereits eingeplanter Mittel zurückhält - insgesamt geht es um rund fünf Millionen Euro.